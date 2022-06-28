美國土耳其元首將在北約峰會見面 討論俄烏戰爭和F-16軍售

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（中央社伊斯坦堡28日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段今天表示，他將在馬德里舉行的北約峰會期間，與美國總統拜登會面，討論俄烏戰爭問題。安卡拉要求購買F-16戰機，也將是會談的重點。

分析人士認為，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和拜登這次會面，對於土耳其是否放棄抵制瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），可能發揮關鍵作用。

自拜登當選以來，由於美國關切艾爾段主政下土耳其的人權問題，兩位領袖的關係一直很冷淡。

艾爾段表示：「我們今天早上與拜登先生交談，他表達希望今晚或明天能聚一聚。我們說這是可能的。」

艾爾段飛往馬德里參加峰會前告訴記者，他首先將與兩個北歐國家領袖和北約秘書長會晤。他說，他想看看週一（27日）在布魯塞爾舉行的籌備會談結果，而後再決定瑞典和芬蘭是否已採取足夠的措施，來解除他對兩國加入北約所持反對立場。

土耳其是北約成員國，能在峰會上否決兩國入會申請。艾爾段說：「我們是北約一個70歲的成員。土耳其不是隨機加入北約的國家。」

他說：「我們將看看他們（芬蘭和瑞典）已做到什麼程度，我們不要空話。我們要結果。」

安卡拉指責兩國，尤其是瑞典，為非法的庫德族武裝分子提供避風港，他們在土耳其數十年的叛亂，導致數萬人喪生。

艾爾段還呼籲瑞典和芬蘭，解除兩國2019年因安卡拉在敘利亞軍事行動而對土耳其實施的武器禁運。

艾爾段有能力在支持烏克蘭抵抗俄軍侵略的同時，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）維持密切工作關係，使他成為這場衝突中的重要角色。但這也使他與拜登和北約的關係複雜化。

2019年，安卡拉購入先進的俄羅斯飛彈防禦系統，招致華盛頓制裁，美國也將土耳其從F-35戰機計劃中排除，並對其軍事採購機構施加貿易限制。

不過華盛頓已表明，它或許願意繞過爭端。拜登政府已提出向安卡拉提供舊款F-16戰機的可能性，以補充土耳其空軍老舊機隊的戰力。

艾爾段談到即將與拜登會晤時說：「最重要的議題是F-16。它仍在談判桌上。」（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110628