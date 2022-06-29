辯駁G7公報 北京：停止抹黑及干涉中國內政

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（中央社記者張淑伶北京29日電）七大工業國集團（G7）峰會落幕，公報中關切台海、香港、新疆情況。中國外交部發言人趙立堅今天說，G7不能代表全世界，應停止以任何形式攻擊抹黑中國及干涉中國內政。

北京日報app（應用程式）報導，今天中國外交部例行記者會上，有記者提問，第48屆G7峰會28日發表公報，14處提及中國，包括香港、新疆、人權、東海、南海以及台海和平穩定等，要求中方評論。

趙立堅聲稱，G7利用峰會公報「鼓吹民主對抗威權敘事」，粗暴干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗情緒。這說明，七國集團無意在平等尊重基礎上開展對話合作，而是抱守冷戰思維，堅持意識形態偏見，基於小圈子利益搞集團政治。

他又說，香港事務純屬中國內政；批評G7借涉疆、涉藏等議題攻擊抹黑中國，「只會讓世人更加看清他們的霸權本質和虛偽面目」。

趙立堅宣稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，指「美西方」個別國家企圖「以台制華」，這是當前台海和平穩定面臨的最大威脅。中國有權利採取一切必要措施，堅決維護國家主權和安全。

趙立堅又說，七國集團成員享受全球化發展紅利最多，他們本應對推進全球化、促進世界經濟成長、解決全球經濟金融難題承擔特殊責任。但在國際社會處於抗疫和經濟復甦的關鍵時期，「七國集團非但不致力於團結合作，反而熱衷於製造分裂對抗，毫無責任和道義可言」。

他宣稱，七國集團的人口只占世界總人口的1/10，沒有資格代表全世界；應該停止搞雙重甚至多重標準，停止人為製造對立和分裂，停止以任何形式攻擊抹黑中國，停止以任何形式干涉中國內政。

美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本等7個已開發國家的領導人，26日起在德國舉行高峰會。峰會28日落幕並發表聯合公報。

G7在公報中強調維持印太地區自由開放的重要性，對東海和南海情勢表達「嚴正關切」，並且是繼2021年後，再度於公報中關切台海和平，鼓勵和平解決兩岸議題。

公報也提到香港，呼籲中國信守「中英聯合聲明」及「香港特別行政區基本法」對權利、自由和高度自治的承諾。G7並對中國人權狀況表達「嚴重關切」，呼籲中國在西藏和新疆尊重普世人權和基本自由，並對新疆的強迫勞動問題表示擔憂。（編輯：邱國強）1110629