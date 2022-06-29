北約峰會登場 莫斯科：意在遏制俄羅斯

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）莫斯科當局今天表示，在馬德里舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會證明北約正試圖遏制俄羅斯，俄國將芬蘭和瑞典申請加入北約視為一個「破壞穩定」因素。

俄羅斯媒體報導，俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說：「馬德里峰會證實並鞏固北約對俄羅斯的積極遏制政策。」

「我們認為，北約擴張純粹是國際事務不穩定因素。」

土耳其放棄反對後，北約領導人定於今天邀請芬蘭和瑞典加入。北約希望在以莫斯科入侵烏克蘭為主題的峰會上改善其防衛事務。

在俄羅斯入侵烏克蘭，顛覆歐洲安全局勢4個多月後，各國領袖齊聚馬德里參加北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）稱之為攸關北約未來的「歷史性和變革性峰會」。

雷雅布可夫說，俄羅斯知道這次峰會可預期的結果。

他說：「（北約）將採用新的戰略概念，俄羅斯將被稱為北約的威脅。」

「這與現實生活無關。是北約對我們構成威脅。」（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1110629