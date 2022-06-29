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強生：蒲亭若出席G20峰會 西方不應杯葛缺席

2022/6/29 22:00（6/29 22:18 更新）
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（中央社馬德里29日綜合外電報導）英國首相強生今天警告，俄羅斯總統蒲亭若出席11月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會，西方不要杯葛缺席，這會把「宣傳的機會讓給別人」。

印尼是今年G20輪值主席國，雅加達當局面臨西方國家施壓不要讓蒲亭（Vladimir Putin）參加。蒲亭4月宣布已受邀。

強生（Boris Johnson）在馬德里舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊告訴媒體：「倘若蒲亭親自出席，我絕對會感到訝異。他是不受歡迎人物。」

「我不認為他會去。問題是我們西方國家若空出我們在G20的座位，會把整個論述機會讓給了中國和俄羅斯。」

「我認為若不出席像G20這樣的會議，恐怕會把宣傳的機會拱手給了別人。」

克里姆林宮表示，蒲亭將參加11月15至16日舉行的G20峰會。

印尼一如多數主要新興經濟體，試圖維持中立角色，呼籲和平解決俄羅斯軍事入侵烏克蘭。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天在基輔和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，明天將前往莫斯科。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110629

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