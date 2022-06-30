巴西燃料上漲 石油公司成為總統大選議題

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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）隨著燃料價格上漲影響巴西人的荷包，巴西國家石油公司（Petrobras）未來是維持國營還是改為民營，也成為今年10月總統大選前的熱門話題。

尋求連任的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）嘗試採取一系列措施，以遏制家用瓦斯、汽油和柴油價格在10月大選前上漲；他的主要競選對手則加強砲火，反對國家石油公司在他任內的管理方式。

選舉辯論的核心是油價政策，自2016年至2018年泰梅爾（Michel Temer）政府開始，巴西的燃料價格即與國際市場價格保持一致。

隨著全球經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後復甦，以及俄羅斯入侵烏克蘭，燃料價格大幅上升。根據正式的統計，過去一年來巴西汽油和瓦斯價格漲幅平均近30%，同期柴油價格上漲52%，平均每公升7元巴西幣（約新台幣40元）。

巴西大部分貨車和城市大眾運輸工具是由柴油驅動，燃料價格上漲也對其他民生必需品的通貨膨脹帶來壓力，例如食品和公共汽車票價。

主張國家石油公司價格與國際價格保持一致的人士表示，這將最大限度地提高公司利潤，有利於通過付稅和股息將更多的投資資金返還給公共金庫。

他們還聲稱，過去工黨（PT）政府實行的價格控制，加上貪污舞弊和對煉油廠管理不善的投資等誤導性決策，嚴重打擊國家石油公司的財務健全

批評價格與國外市場保持一致的人士則表示，這樣只符合金融市場和公司少數股東的利益，損害大多數巴西消費者的口袋。

他們還認為，巴西國家石油公司的價格應與國營事業的國內生產成本保持一致，低於國際石油價格。

目前在總統選舉民意調查中領先對手的工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）主張國家石油公司重新控制燃料價格並增加對煉油廠的投資，以減少對進口的需求。

民調排名第三的勞動民主黨（PDT）候選人葛梅斯（Ciro Gomes）也提出類似建議。

波索納洛目前民調排名第二，2018年的競選承諾是一個相當自由的經濟，倡導國家石油公司的價格與國外市場保持一致。

然而，自2019年波索納洛執政以來，國家石油公司多次調漲燃料價格，民眾怨聲載道。波索納洛也開始向國營事業施壓，現在更採取行動干預價格。

波索納洛轉而倡議國營事業民營化，理由是這將吸引投資到巴西，創造一個多元化，充滿活力和有競爭力的市場，促進能源部門效率提高，有利於降低價格，並為巴西創造充滿活力的就業機會。

魯拉和葛梅斯都反對國家石油公司民營化，他們認為出售國營事業只會讓價格與國際市場同步變動，國家石油公司對巴西具有戰略意義，因此必須繼續由國家控制。

波索納洛也承認出售國家石油公司不易，需要數年時間，因此他試圖通過改變公司高層來解決高價格的問題。

自2019年開始，波索納洛四次撤換公司總裁，第五位總裁安德拉德（Caio Mario Paes de Andrade）昨天上任。總統府高原宮的預期是，在10月選舉之前不會再調整燃料價格。（編輯：郭中翰）1110630