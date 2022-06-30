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以色列國會正式解散 提前至11月舉行大選

2022/6/30 20:48（6/30 21:33 更新）
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以色列國會議員30日正式解散國會，外交部長拉皮德將在午夜接下看守總理一職。（圖取自facebook.com/YairLapid）
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（中央社耶路撒冷30日綜合外電報導）以色列國會議員今天正式解散國會，以色列因此將在4年內第5度舉行大選。外交部長拉皮德（Yair Lapid）將在午夜接下看守總理一職。

以色列國會議員今天以92票對0票，一致通過解散國會法案後，中間派的拉皮德擁抱了即將下台的總理班奈特（Naftali Bennett）。班奈特領導龐大的8黨聯盟僅1年，聯盟即因意識型態分歧而宣告瓦解。

身為納粹大屠殺倖存者之子的拉皮德在國會表決後，和班奈特交換了國會的座位，他隨即前往耶路撒冷的猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）。

58歲的拉皮德在聲明中表示：「在那裡，我向先父承諾，我會讓以色列永保強大，能夠捍衛自身並保護子民。」

下次大選將在11月1日登場，再度顯示以色列仍深陷前所未見的政治僵局。初期民調顯示，大選最後可能還是不會有明確的贏家。

宗教民族主義派的班奈特表示，他對表決結果沒有異議，未來將退出政壇。他在確定下台後，在推特發文以希伯來文寫下「感謝」（Toda）。

鷹派前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已保證他和他的極右翼民族主義和極端正統派（Ultra-Orthodox）猶太政黨盟友，在這場他所謂「失敗的（結盟）實驗」後，最終將取得多數。

尼坦雅胡說：「我們是唯一的替代選項。一個強大、民族主義、負責任的政府。」尼坦雅胡正因多項貪污罪名受審，他則否認指控。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1110630

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