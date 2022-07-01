尹錫悅否認出席北約針對特定國家 重視共同價值

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（中央社記者廖禹揚台北1日電）南韓總統尹錫悅結束北大西洋公約組織（NATO）峰會行程返國，就這次出席北約峰會對中國立場表示，此行並非為針對或排除特定國家，而是秉持守護普世價值與國際秩序的精神解決國際問題。

韓聯社報導，尹錫悅在自西班牙馬德里飛返首爾的飛機上舉行記者會做以上表示，稱為維護國際社會的可持續發展，應堅守普世價值，以及能實現普世價值的規範，遵守以此規範為基礎的國際秩序。

尹錫悅說，「若有國家不尊重基於規範的秩序，行為違反應共同守護的價值或規範，我們應同聲譴責並合作制裁，那個國家才會再次為世界和平繁榮共同努力」。他雖未明確指出「中國」，但南韓輿論仍推測這番言論就是針對中國。

北約峰會這次時隔12年公布的新戰略概念（Strategic Concept）首次提及中國，並邀請南韓等亞太地區夥伴國領袖參與，引發中方不滿，但南韓外交部多次就此強調並非針對特定國家。

尹錫悅也提到他在總統選戰中提出的「國際中樞國家」外交政策，就是基於普世原則與規範推展的外交政策。

尹錫悅這次應邀出席北約峰會，也積極爭取西方國家在北韓核問題的支持與協助。他在北韓問題上表示，韓美日峰會中一致認為有必要重啟暫停許久的三邊軍事安全合作，相關方案細節將由三方外長、防長及國安官員進一步討論。

媒體關心韓日關係是否可能藉此契機緩解，尹錫悅表示，就如同他一年前宣布參選至今一直說的，韓日歷史問題與未來合作可以同時討論，「必須放下『過去問題未解就無法討論未來問題』的思考方式」。

尹錫悅與日本首相岸田文雄這次雖未舉行雙邊會談，但在北約峰會場邊碰面5次，包括北約晚宴、北約亞太地區4個夥伴國（AP4）峰會、韓美日峰會、北約祕書長與AP4領袖合影、北約成員國及夥伴國峰會。（編輯：黃自強）1110701