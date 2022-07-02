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美總統自由獎章得獎名單 賈伯斯、丹佐華盛頓在列

2022/7/2 16:42（7/2 17:51 更新）
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美國白宮1日公布總統自由獎章得獎者名單，已故蘋果創辦人賈伯斯等17人上榜。（圖取自蘋果網頁apple.com）
美國白宮1日公布總統自由獎章得獎者名單，已故蘋果創辦人賈伯斯等17人上榜。（圖取自蘋果網頁apple.com）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）白宮今天公布美國平民最高榮譽－「總統自由獎章」得獎者名單，共有17人上榜，包括體操女傑拜爾絲（Simone Biles）、影星丹佐華盛頓（Denzel Washington）與已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）等。

美國體操女傑拜爾絲也獲總統自由獎章。（圖取自facebook.com/simonebiles）
美國體操女傑拜爾絲也獲總統自由獎章。（圖取自facebook.com/simonebiles）

法新社報導，白宮表示，該勳章旨在表彰「對美國的繁榮、價值或安全，世界和平，或其他重要的社會、公私部門所做出的卓越貢獻」。總統拜登（Joe Biden）將於7日頒發獎章。

今年其中一位追贈者是馬侃（John McCain），他曾是共和黨籍總統參選人、亞利桑那州資深參議員，也是獲頒紫心勳章（Purple Heart）的越戰老兵。

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另外，美國國家女子足球隊名將拉皮諾（Megan Rapinoe）也在受勳名單上。拉皮諾是奧運金牌得主、足球明星、兩屆女足世界盃冠軍、以及種族、平權和LGBTQ議題的大力倡導者。

過去曾獲自由勳章的人士包括前美國職籃NBA球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、美國歌后黛安娜羅絲（Diana Ross）以及影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110702

▼美國國家女子足球隊名將拉皮諾
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