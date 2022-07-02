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俄軍稱摧毀烏軍指揮站 參謀總長視察部隊

2022/7/2 20:00（7/2 21:03 更新）
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俄國國防部2日指部隊已摧毀烏克蘭東部地區5個陸軍指揮站，並砲擊札波羅熱地區3個儲藏點。（中央社製圖）
俄國國防部2日指部隊已摧毀烏克蘭東部地區5個陸軍指揮站，並砲擊札波羅熱地區3個儲藏點。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）據引述俄國國防部表示，俄軍今天以高精準武器摧毀了頓巴斯（Donbas）地區與尼古拉耶夫州（Mykolaiv）5個烏克蘭陸軍指揮站，並砲擊札波羅熱（Zaporizhzhia）地區3個儲藏點。

路透社報導，俄羅斯新聞機構引述國防部說法表示，俄羅斯空軍還擊中了位於烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）一處拖拉機廠內的武器裝備基地。

俄國國防部今天也表示，俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）已經視察參與莫斯科對烏克蘭「特別軍事行動」的俄國部隊。

國防部公布吉拉西莫夫視察的照片。目前無法立即得知他的參訪地點，以及他是否到訪烏克蘭。

俄國國防部上週也發布類似聲明，稱國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）視察參與烏克蘭軍事活動的俄軍。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110702

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