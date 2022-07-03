日本熱海土石流週年 遺族擬向地方政府提訴賠償

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本靜岡縣熱海市去年發生嚴重土石流災情，由罹難者遺族及受災者組成的「被害者之會」的辯護律師團，今天在熱海市舉行記者會，說明將向熱海市及靜岡縣政府提起損害賠償訴訟。

日本讀賣新聞報導，律師團表示，造成災情如此重大的土石流起點附近的「盛土」（主要指在較低處或山坡地填土堆高，作成平坦地面或高於四周的一種造地工程或土堆），他們認為市政府與縣政府對基於法令做出適當因應有所怠惰，預計8月底向靜岡地方法院沼津支部提出訴訟。

「被害者之會」2021年9月已向土石流起點附近土地的前所有人及現在所有人等，提出總額約58億日圓（約新台幣12億7979萬元）的損害賠償訴訟。

靜岡放送報導，2021年7月3日，熱海市伊豆山地區發生嚴重土石流災情，總計造成27人死亡（包括與災害相關的死者數），至今仍有1人下落不明。

「被害者之會」認為，由於土石流起點存在違法「盛土」，才會發生如此重大的土石流災情，所以有意追究未事前遏止造成危險「盛土」的地方政府行政責任。

TBS電視台報導，熱海市政府今天上午舉辦「伊豆山土石流災害犧牲者追悼式」，包括靜岡縣知事川勝平太、熱海市長齊藤榮及遺族等88人出席，祈求不幸罹難的27名死者安息。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110703