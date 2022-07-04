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中俄軍艦出現釣魚台海域 日本視為挑釁

2022/7/4 14:09
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（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本防衛省表示，一艘中國海軍的護衛艦航行在釣魚台列嶼周邊海域。而稍早之前，一艘俄羅斯軍艦航行在釣魚台海域的「臨接海域」，目前政府已派出護衛艦警戒監視。

日本讀賣新聞報導，日本防衛省表示，今天上午7時44分（台灣時間6時44分）左右，一艘中國海軍江衛II級護衛艦航行在釣魚台海域日本的「臨接海域」內，上午7時50分左右才駛離，朝西南西的方向航行。日本派出海上自衛隊護衛艦「阿武隈」號警戒監視。

上一次中國軍艦進入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊日本「臨接海域」是在2018年6月，這次是第4度。

另外，一艘俄羅斯軍艦上午7時至8時左右也航行在釣魚台周邊的「臨接海域」內，日本防衛省研判，中國軍艦可能是為了因應俄羅斯軍艦的動向而航行到釣魚台海域。

日本時事社報導，內閣官房副長官木原誠二今天在例行記者會上表示，有關中國軍艦上午航行在釣魚台海域臨接海域一事，日本政府已透過外交管道向中國政府提出抗議。

日本防衛省官員表示，俄羅斯軍艦今天上午也在同一時間航行在附近的臨接海域。日本政府認為中、俄同時進行挑釁，正加強警戒監視。（編輯：高照芬）1110704

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