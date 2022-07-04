韓國央行：國際供應鏈不穩 物價增勢恐惡化

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（中央社記者廖禹揚台北4日電）韓國銀行（相當於中央銀行）今天表示，受到國際供應鏈不穩定影響，韓國國內物價增勢可能更加惡化，生產者物價中的工業品項價格過半已超過5%；韓國總統尹錫悅指示就國內「相當嚴峻的經濟狀況」儘速採取對策。

韓聯社報導，韓銀今天公布近期國際供應鏈不穩定對國內產業影響報告，提到烏克蘭戰事延續，中國疫情清零政策及國際糧食供給不穩定影響國際供應鏈，這樣的不利因素造成的不確定性高，對外依存度高的韓國物價上升狀況可能更嚴重，甚至影響到生產方。

報告指出，國際供應鏈不穩定問題已影響到韓國汽車、建設、機械裝備等國內部分產業，造成整體產業投入成本增加，原料及中間材漲價狀況擴散，也加重大部分產業成本負擔。

根據韓銀統計，生產者物價統計中被分類為工業品的品項有超過半數漲價5%以上，約4成漲價超過10%，建議提前為國際供應鏈不穩定及重整狀況擬定對策。

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尹錫悅今天也在幕僚會議中提到「我國經濟狀況相當嚴峻」，表示「經濟問題不分國內外」，指示政府與各部會緊密合作，並儘速就這次出席北約峰會論及的經濟安保相關議題採取後續措施。

尹錫悅說，許多國家目前都因通膨及供應鏈問題感到憂心，認同具有相同價值觀的國家之間應彼此合作解決；他也提到這次藉出席北約峰會與十多個國家進行雙邊會談，論及核電、國防用品、半導體、供應鏈等經濟安保問題。（編輯：林憬屏）1110704