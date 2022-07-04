暫時忘卻戰爭 烏克蘭基輔民眾享受夏日沙灘

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（中央社基輔4日綜合外電報導）家住基輔的蘇哈諾夫以往每年都會和家人去黑海度假，今年原本打算去埃及，但因俄軍入侵，現在他們僅能在基輔的第聶伯羅河畔，嘗試在最不尋常的情況下，享受一天尋常假期。

41歲的電機工程師蘇哈諾夫（Ivan Sukhanov）說：「我們原本要帶孩子去看金字塔，但戰爭毀了我們的計畫。今年，我們享受基輔附近的景致，湖泊、公園…盡可能放鬆。」

基輔有許多沙灘，炎熱夏季通常會擠滿遊客。然而在7月的第一個週末，儘管氣溫逼近攝氏30度，卻只有少數人前往沙灘，也不需用海灘巾搶佔最佳位置。

儘管俄軍3個月前從基輔北側和東北側市郊撤軍，集中火力進攻烏東頓巴斯地區（Donbas），基輔仍生活在緩慢步調中。

相較於頓巴斯地區如雨點般狂轟的砲彈，以及南部的致命空襲，基輔的狀況相對平靜。

距離俄軍於2月24日揮軍入侵烏克蘭已過了4個月，蘇哈諾夫坦承，「我們已經有點習慣了」。

現在當空襲警報聲響起，「我們不會跑去庇護所，也不會遵守安全規定…我們盡可能正常生活，希望一切OK」。

但日常生活也被更深的焦慮主宰。6月26日，在基輔市中心附近，一處已遭襲擊2次的社區再次遭到砲襲，造成1死4傷。許多人也深受時常響起的空襲警報聲影響。

除了每天從晚間11時到隔天上午5時的宵禁以外，城市內的雕像與政府建築外堆滿沙包保護，時刻提醒人們正身處一個經歷戰亂的國家。

薩皮加（Vera Sapyga）也在基輔沙灘上試圖放鬆，卻難以掩飾她的焦慮。

她在戰爭爆發第一天就帶著5歲女兒前往烏克蘭西部的一個村莊，1週前才重返基輔，但她已在考慮再次離開。

37歲的薩皮加說：「就精神層面來說，真的很艱難。這些警報聲和新聞報導讓我非常擔心。我每天都會哭，我從來沒有經歷過這種壓力。」

薩皮加計畫下週帶著女兒再次出走，前往倫敦投靠一個願意幫助烏克蘭人的家庭。

她過去也曾出走，2014年俄羅斯侵占克里米亞半島時，她和丈夫就住在克里米亞。

如果這次成功到達倫敦，她不知道自己會待多久，「很難事先做好計畫。」

基輔民眾每天都有相同感受，沒人能預測戰爭還會持續多久。

55歲的雅舒克（Liudmila Iashchuk）和丈夫坐在海灘邊還有營業的少數咖啡廳裡。她說：「專家起初保證戰爭會很快結束，此後他們說會在行憲紀念日（6月28日）之前結束，之後又說是獨立日（8月24日）前，現在他們什麼都不說了。」

蘇哈諾夫說：「我們希望（戰爭）能在年底前結束，但現在每個人都說這會是一場長久戰。」

不斷有謠言稱俄軍將再次襲擊基輔，更增添不確定性。

和丈夫一起享受日光浴的33歲婦女克莉妮娜（Ianna Khlinina）說，最早謠傳俄軍將在1941年納粹德國入侵蘇聯的6月22日攻擊基輔，接著又有人說新一波攻擊會發生在行憲紀念日。

不過，她和基輔的每個人似乎都不懷疑烏克蘭將奪下最後勝利。

蘇哈諾夫說，烏克蘭已經「在道義上獲得勝利。剩下的工作就是確保（烏軍）打贏戰爭」。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110704