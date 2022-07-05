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颱風艾利登陸轉低氣壓 日本持續嚴防大雨

2022/7/5 11:12
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本氣象廳表示，今年第4號颱風艾利今天清晨登陸日本長崎縣佐世保市附近後，上午9時在九州轉為溫帶低氣壓，但靠太平洋側等地仍有必要持續嚴防大雨。

日本放送協會（NHK）報導，雖然颱風減弱為溫帶低氣壓，但受到來自南方潮溼空氣影響，日本四國及東海地方持續激烈降雨，在明天前也可能為東日本及北日本帶來大雨，有必要持續警戒可能發生的土石災害或河川氾濫等災情。

發展旺盛的積雨雲今天上午流進九州上空，研判造成長崎縣、福岡縣及熊本縣部分地區降下時雨量逾120毫米的猛烈雨勢。

四國地方的高知縣從昨天晚間到今天凌晨止，經確認出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），造成高知縣須崎市到今天凌晨2時前的12小時累計雨量高達逾350毫米，創當地觀測史紀錄。

另外，受到溫帶低氣壓及日本東方太平洋高壓影響，潮溼空氣從南方流入，讓西日本及東日本的大氣持續非常不穩定狀態。

截至目前為止的降雨已讓德島縣、愛媛縣及宮崎縣發生土石災害的危險性提高，部分地區因此發布「土石災害警戒情報」。

TBS電視台報導，儘管艾利已轉為溫帶低氣壓，但靠太平洋側等地仍有必要持續嚴防大雨。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110705

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