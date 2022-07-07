美德州小學槍擊案21死 調查指錯失3機會釀成慘劇

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（中央社德州尤瓦爾迪6日綜合外電報導）美國德州尤瓦爾迪一所小學今年5月發生槍擊案，造成19名學童和2名教師喪命。當局委託專家做成的報告詳細指出，原本有3次機會能拖延甚至阻止槍手犯案。

這份由德州公共安全廳委託德州州立大學「高級執法快速反應培訓中心」（Advanced Law Enforcement Rapid Response Training，ALERRT）評估執法單位因應作為所做的26頁報告，包含5月24日尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）血案的最新發現。

德州警方當時的因應作為普遍遭到外界批評。「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）報導，根據德州公共安全廳廳長麥克洛（Steve McCraw）說法，從911接獲第一通報案電話到警方與18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）對峙，中間流逝了80分鐘。

報告指出：「如果當時這3個關鍵因素有任何一個出現不同發展，他們本有可能阻止接下來發生的悲劇。」

● 校外

這一連串錯誤的第一個關鍵出現在學校外。

ALERRT表示，現場宣布封鎖時，教師雖將外門關上，但未檢查是否上鎖，也沒有「適當的鑰匙或工具來處理這道門的上鎖機制」。報告提到：「由於門沒上鎖，攻擊者得以立刻進入建築物。」

不過，就算成功將門鎖上，ALERRT指出，這扇鋼框門內嵌的玻璃並不防彈，意味著凶嫌還是可以射穿玻璃並把門打開。

其次，根據報告，最早趕到現場的一名員警「高速」開車穿過建築西側的停車場，當時槍手就在停車場，卻因警察速度太快，根本沒看到槍手。

報告提到：「這名員警要是開慢點，或把車子停在學校邊緣，以徒步方式接近，就有可能看見凶嫌，進而在凶嫌進入建築物前與他交手。」

第3個機會出現在槍手進入學校前，當時一名員警以步槍瞄準槍手，等待上級許可開槍。報告描述，這名員警並未聽到回應，因而轉身確認，回過頭來時槍手已經進入學校，錯失良機。

● 走廊

報告還指出學校內部發生的3個錯誤。

在「德州論壇報」（The Texas Tribune）公布的影片裡，直到槍手從另一扇未上鎖的門進入相鄰的111和112教室之前，警方都未現身教室外走廊。

尤瓦爾迪合併獨立學區（Uvalde Consolidated Independent School District）有要求門隨時上鎖的規定，學校當時也處於封鎖狀態。不過，調查人員告訴ALERRT，111教室的門鎖多次通報損壞；但這項細節尚未透過工單證實。

再者，報告提到，警方分守走廊兩端。ALERRT在面對犯案中槍手的訓練裡，教導單一小組的成員不應超過4名警察，且整支小組一次應只待在建築物的單一區域，因為如果有數個小組，或拆分現有小組，可能會導致彼此交火。

ALERRT發現的第3個錯誤是警方「喪失動力」，停止朝槍聲來源攻堅。報告指出，警方起初接近教室，但槍手隔著門朝他們其中3人開槍，子彈掠過兩人，警力隨即退守走廊兩端，後來就一直待在那裡，一槍都沒開。

報告指出：「我們建議警察迅速進入建物，朝槍聲方向移動。然而，當槍手朝警方開槍時，警方就沒了氣勢。警察紛紛撤退，花了超過1小時才重拾動力去接觸重傷民眾。」

● 無謀

全州執法官員都認同，未能早點面對槍手的決定導致人命喪失，多數人把錯誤怪在學區警察局長阿瑞唐多（Pete Arredondo）頭上。阿瑞唐多事後說，他不認為自己應該負責。不過，他身為最早因應狀況的警方一員，卻阻止警察進入教室，即使當時學童和教師仍置身險境。

麥克洛在德州參議院聽證會作證時表示：「唯一阻止走廊上的敬業警察進入111和112教室的因素就是現場指揮官，他決定將警察性命置於孩童性命之上。」

他還說，警方有武器、護甲和訓練，那些遇害孩童卻什麼也沒有。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110707