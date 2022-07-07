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英新任財政大臣加入逼宮行列 籲強生辭首相職務

2022/7/7 16:59
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）提拔查哈威（Nadhim Zahawi）擔任財政大臣不到48小時，查哈威今天就呼籲強生辭去首相職務，還說席捲政府的危機只會變得更糟。

英國政府有超過50名官員和幕僚陸續請辭後，查哈威在推特發文表示：「這不能持續下去，只會變得更糟，對於你、對於保守黨，最重要的是對於整個國家。你必須做正確的事，現在就走人吧。」

查哈威沒有說他已經請辭，但透露昨天晚間自己和內閣同僚一起去了唐寧街的首相辦公室，告訴強生「有尊嚴地離開」。

查哈威在一封信中指出：「這個國家應該有一個不只是穩定，而且行事正直的政府。首相你心裡清楚什麼是正確的做法，現在就離去吧。」

查哈威5日晚間被任命接替蘇納克（Rishi Sunak）出任財政大臣，蘇納克宣稱因為政府一連串道德醜聞，自己無法再支持強生而請辭財相職務。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1110707

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