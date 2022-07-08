以膝壓頸殺害非裔男子佛洛伊德 美前員警蕭文聯邦控罪遭判21年

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美國前警官蕭文以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部致死，7日遭判21年有期徒刑。圖為民眾在牆面畫上佛洛伊德畫像紀念。（路透社）

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（中央社聖保羅7日綜合外電報導）美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人前員警蕭文（Derek Chauvin）因殺害非裔男子佛洛伊德（George Floyd），今天依聯邦指控遭判處21年有期徒刑。

法新社、路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，白人員警蕭文2021年12月就侵犯46歲佛洛伊德的公民權認罪。佛洛伊德2020年5月據稱以20美元假鈔買菸遭到逮捕。

蕭文因謀殺佛洛伊德遭明尼蘇達州定罪判處22年6個月徒刑後，目前已在服刑。佛洛伊德事件一度引發全美針對種族不公和警察暴行的抗議浪潮。

美國州和聯邦判決將同時執行，不過46歲的蕭文將獲准在聯邦監獄而非在明尼蘇達州監獄服刑。蕭文在明尼蘇達州監獄一直遭到單獨監禁。

聯邦檢察官曾尋求判處蕭文25年徒刑。美國助理檢察官貝爾（LeeAnn Bell）告訴法庭：「他知道自己的行為是不對的，但仍這麼做。」

美國地院法官麥格納遜（Paul Magnuson）宣判蕭文252個月徒刑時指出：「我實在不懂你為什麼要這麼做。但你把膝蓋壓在他人頸部，直到對方斷氣，這是不對的。你必須受到嚴懲。」蕭文已服刑7個月，刑期可獲折抵。

在明尼阿波利斯市警察局任職19年的資深員警蕭文被影片拍到，他以膝蓋壓在佛洛伊德頸部將近10分鐘，直到佛洛伊德暈厥死亡。這段影片後來在網路上瘋傳。

蕭文在判刑前曾簡短發言，但並未為他的所作所為道歉。

談到佛洛伊德的孩子時，蕭文表示：「我只想說，祝他們生活一切順利，並在成為傑出成人的過程中獲得極佳的引導。」

與蕭文同在現場的其他3名員警陶杜（Tou Thao）、昆恩（J. Alexander Kueng）和雷恩（Thomas Lane），遭控侵犯佛洛伊德憲法權，且未能回應他的醫療需求。

白人員警雷恩對州過失殺人罪認罪，與苗族美籍的陶杜同遭定罪，非裔的昆恩則遭控侵犯佛洛伊德公民權。

陶杜和昆恩10月底將就觸犯州過失殺人罪受審。

蕭文在另一起侵犯一名14歲少年憲法權的訴訟案中也認罪。

2017年，蕭文將這名上銬的少年臉部朝下壓制在地上，並多次以手電筒敲擊他的頭部。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110708