加國大規模斷網 業者：路由器故障所致 多已恢復

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（中央社渥太華9日綜合外電報導）加拿大電信業龍頭羅傑斯通訊公司（Rogers Communications Inc.）今天表示，路由器故障造成大規模通訊網路服務中斷後，目前幾乎已全面恢復運轉。

路透社報導，加拿大最大電信商之一的羅傑斯這次大斷訊，導致數百萬民眾在金融機構、交通運輸及政府單位的出入管道受到影響。

羅傑斯通訊公司執行長史塔費瑞（Tony Staffieri）聲明中指出：「目前我們已把故障原因縮小至網絡系統故障，是我們進行核心網絡更新保養過後發生的，導致昨天清晨部分路由器故障。」

羅傑斯斷網後，民眾湧進網路不受影響的咖啡館和公共圖書館，或聚集在旅館外抓網路訊號。

加拿大邊境服務署表示，網路中斷影響了旅客入境要用的應用軟體App，電子支付系統也無法運作。加拿大各地警方表示，部分民眾的911緊急求救電話撥不通。

這是羅傑斯15個月內第2次斷訊斷網，引發社會眾怒，要求政府應擴大電信行業的競爭。

羅傑斯擁有約1000萬個無線用戶和225萬個零售網路用戶，是安大略省的主要電信供應商；安大略是加拿大人口最多的省分，也是加國最大城市多倫多（Toronto）所在。

羅傑斯與BCE Inc、研科通訊（Telus Communications）合計占有加拿大90%市占率。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110710