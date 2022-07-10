柬埔寨完全開放 未打疫苗可入境快篩陰就免隔離

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）柬埔寨自11日起將全面解除入境限制，未接種或未完整接種COVID-19疫苗的旅客都可以入境，且只要快篩是陰性就毋須隔離。

柬國華文媒體柬華日報報導，柬埔寨衛生部長蒙文興（Mam Bunheng）宣布，自11日起，未施打或未完整施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的旅客入境柬埔寨時只要快篩結果為陰性就不用隔離。

先前規定，未接種或未完整接種COVID-19疫苗的人入境後必須隔離7天。

蒙文興指出，自11日起，未接種或未完整接種COVID-19疫苗者入境後須接受快篩。若結果為陰性即毋須隔離；若結果為陽性，但症狀屬輕症，患者將獲准居家隔離治療，倘若是重症，患者必須前往醫院治療。

根據柬埔寨衛生部規定，未接種或未完整接種COVID-19疫苗的旅客須支付5美元（新台幣約149元），作為快篩的檢測費。

從官方數據來看，柬埔寨先前一度近2個月沒有記錄到新增確診病例，近來儘管疫情再起，但單日僅通報零星病例。柬國衛生部今天指出，9日新增16人確診，自疫情爆發迄今全國共13萬6359人確診、3056人死亡。（編輯：韋樞）1110710