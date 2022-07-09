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澳門爆疫醫療設施不足 徵用賭場酒店作醫學觀察

2022/7/9 14:24
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（中央社台北9日電）澳門疫情未見緩和，確診者不斷增加及醫療設施不足下，澳門政府徵用賭場酒店作為醫學觀察用途。最新被徵用的2間酒店是上葡京酒店及君悅酒店，迄今已有4間酒店被徵用作此用途。

澳門旅遊局7日表示，上葡京酒店東翼大樓於8日開始用作醫學觀察酒店，可提供約470房。澳門君悅酒店兩棟大樓其中一棟，即B1塔樓也於8日開始用作醫學觀察酒店，可提供約300房。

路透社9日報導，澳門喜來登酒店以及澳門倫敦人酒店此前已被徵用為醫學觀察酒店。

自6月中起澳門累計有1303例COVID-19確診病例，超過1萬7000人需要隔離。有超過60萬人口的澳門，目前只有一家公立醫院，疫情爆發前醫療資源已吃緊。疫情爆發後，澳門當局在體育場館建立方艙醫院，有約600名來自中國大陸的醫療人員支援。

目前澳門有22座建築物被界定為紅碼區，即要被封控，包括澳門新葡京酒店，自5日起要被封控最少5天，酒店內逾500人不准進出。

澳門衛生局長羅奕龍8日表示，今波疫情至今未找到源頭，溯源困難，難以完全證明是否通過冷鏈、物傳人或其他途徑傳入。根據基因測序分析，今次疫情病例全屬Omicron變種病毒BA.5，與輸入性病例病毒基因不同。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110709

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