傷亡重卻不動員 俄國重金吸引備役民眾「打工」

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（中央社基輔10日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事超過4個月，俄軍傷亡與耗損不輕卻始終沒展開動員，目前克里姆林宮採取的做法是重金短期招募嫻熟戰技的備役人士，補充戰爭的人員耗損。

「紐約時報」報導，為彌補人員傷亡短缺，克里姆林宮倚賴貧困的少數民族、親俄分離勢力的東部烏克蘭人、傭兵和軍事化的俄羅斯國家近衛軍（National Guard）作戰，並為志願參戰者提供巨額現金誘因。

俄烏雙方都對戰場死傷諱莫如深。英國軍方最近估計，在包含傭兵在內的30萬俄方入侵部隊，已有2萬5000人陣亡、好幾萬人受傷。

專家們表示，俄羅斯總統蒲亭從開始到現在都不願發起動員，稱入侵烏克蘭為「特殊軍事行動」而非需要動員備役人員的「戰爭」，為此克宮試圖透過其他方式來補充兵員。

當年車臣戰事失利引發民間強烈反彈，讓俄羅斯禁止充員兵上戰場，也就是18至27歲完成一年義務兵役的男性。

許多分析師質疑俄羅斯在不全面動員下，究竟在侵烏戰事裡還能撐多久。軍事分析家、常批評俄軍烏克蘭戰略的葛金（Igor Girkin）就表示，俄羅斯不可能在沒有全面動員下，征服整個烏克蘭。

但俄羅斯似乎仍決心避免採取動員這樣的激烈手段，反而採取由招募單位不斷提供豐厚現金吸引備役人員短期應徵的誘因，俄國國防部各地的招聘單位在網路上發布數以千計的貼文招募軍事專長者。

最近在像「獵人頭」（Head Hunter）等全球招聘網站上的職缺，包括尋找戰鬥工兵、懂操作榴彈發射器者，甚至是降落傘中隊指揮官。

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提供給志願者的月薪落在2000美元至6000美元（新台幣約5.9萬元至17.9萬元）間，遠高於俄羅斯平均約700美元（約新台幣2萬元）的月薪；戰前一些私人合約有時月薪僅約200美元（約新台幣6000元）。

俄羅斯人權組織「公民軍法」（Citizen Army Law）主任克里文科（Sergei Krivenko）說：「當然在大多數情況下，這是一種賺錢方式。」他表示俄國國內許多人負債累累，尤其年齡較長的志願參軍者。此外，俄國5月頒布取消士兵40歲役齡限制的法律，也有助募兵。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110711