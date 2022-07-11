WNBA明星賽聲援遭俄關押球星 前州長計劃前往營救

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，新墨西哥州前州長李察遜計劃在未來幾週前往俄羅斯，協助營救2月以來遭俄國關押的美國女子職籃WNBA球星格林納。

李察遜（Bill Richardson）曾任聯邦眾議員，也曾擔任美國駐聯合國大使和能源部長，目前主持「李察遜全球事務中心」（The Richardson Center for Global Engagement），致力促成囚犯獲釋及調解國際衝突。李察遜近期曾協助從俄國接回遭關押超過2年的前美軍陸戰隊員利德（Trevor Reed）。

路透社報導，美國女子職籃WNBA今天在芝加哥舉行的明星賽中聲援遭關押的格林納（Brittney Griner），並籲請各界關注她的情況。格林納在賽前被授予「榮譽」明星球員稱號，中場休息過後球員再度上場，大家特地一律穿著象徵42號格林納的球衣。格林納的妻子雪瑞兒（Cherelle Griner）也出席了活動。

今年2月，WNBA鳳凰城水星（Phoenix Mercury）中鋒格林納遭俄國機場官員指稱其行李挾帶含大麻油的電子菸彈而被逮捕。格林納上週認罪時表示，她不小心打包了這些物品。

專家表示，俄國通常要求嫌犯認罪才會進行釋放嫌犯的談判。

李察遜正與格林納的家屬合作，同時為一名遭俄國關押超過3年的美國人保羅．惠蘭（Paul Whelan）辯護。根據報導，李察遜獨立介入格林納的案件，和白宮無涉。

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雪瑞兒在昨天給美國廣播公司新聞網的聲明中表示：「我們尋求李察遜中心的協助，我對他可能受理而感到鼓舞。」

除了WNBA明星賽活動，一場在鳳凰城市中心水星隊主場舉辦的「接BG回家」集會，吸引了大多數穿著寫有「我們是BG」字樣上衣的球員與支持者，以聲援兩次贏得奧運金牌的格林納。「BG」是球星「布蘭妮．格林納」英文姓名Brittney Griner的簡稱。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110711