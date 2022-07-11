歐盟在摩爾多瓦設中心 遏制烏克蘭武器走私出境

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官員11日指出，歐洲聯盟將在摩爾多瓦設立一個打擊組織犯罪中心。（中央社製圖）

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（中央社布拉格11日綜合外電報導）官員今天指出，歐洲聯盟將在摩爾多瓦設立一個打擊組織犯罪中心，尤其要因應來自飽受戰火蹂躪鄰國烏克蘭的武器走私。

法新社報導，歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）今天在歐盟內政部長會議中宣布，成立歐洲聯盟內部安全和邊境管理支持中心（EU Support Hub for Internal Security and Border Management）。非歐盟成員的烏克蘭和摩爾多瓦也參與這場會議。

在捷克首都布拉格召開的這場會議，聚焦於從烏克蘭走私出境的武器所造成威脅，其中許多武器是西方提供。這類武器充實了歐洲犯罪集團火力。

約翰松說：「前南斯拉夫過去戰爭的經驗顯示，我們仍然遭遇武器被人從當地賣給有組織的犯罪集團，助長了歐洲聯盟犯罪網路暴力的問題。」

他表示，這個中心將會是「一站式服務」，讓歐洲刑警組織（Europol）可以分享情資、讓負責歐盟邊防的歐洲國際邊界管理署（Frontex）支持邊境管理並且偵察武器販運。

這個中心也被賦予打擊人口販運的目標。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110711