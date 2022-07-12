英國工黨發起不信任案成功機率低 新保守黨魁選舉開跑

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）英國在野工黨計畫今天對政府發起不信任動議，要求看守首相強生即刻離開首相官邸，但各界研判成功機率渺茫，宣傳操作意味濃厚。另一方面，保守黨黨魁候選人提名程序在今天展開。

在強生（Boris Johnson）領導下，執政的保守黨接連爆出官員和議員違法醜聞，5月地方選舉結果也因此受影響。他在7日宣布辭去黨魁一職，並將在保守黨選出新黨魁、也就是新首相後，正式卸下首相職務。這符合以往慣例。

根據保守黨昨天公布的黨魁選舉流程，候選人提名程序今天完成後，明天開始首輪投票，新首相預計9月5日就任。

不過，工黨計畫今天在下議院對保守黨政府發起不信任動議，要求強生即刻卸下首相職務，相關表決預計最快明天舉行，所有議員都能參加。

一般認為，工黨勝算不大，甚至推案成功也不是他們的首要目標，主要目的則包括在過程中凸顯保守黨不得不讓選舉「票房毒藥」強生擔任看守首相至9月、以避免更多政治麻煩的窘態。

在目前的局勢下，保守黨較有可能試圖全力保住強生的看守內閣，以確保黨魁選舉順利舉行。

不信任案若通過，內閣必須總辭。由於保守黨在下議院具明顯人數優勢（保守黨議員358人、工黨議員200人），他們可試圖組成新內閣。不過，黨魁競選活動已開跑，組閣將相對困難。舉行大選是另一個可能的發展，但在缺乏領導人、工黨在各項民意調查普遍領先的情況下，舉行大選未必對保守黨有利。

保守黨將在倫敦時間今天中午至傍晚6時受理黨魁候選人提名。有意角逐黨魁大位者必須獲得至少20名同黨國會議員支持才能參選。

第一輪投票預計明天下午登場，獲得少於10%（即36名）同黨議員支持的候選人將在這一輪被刷下。保守黨議員隨後將進行一輪又一輪的投票，每一輪得票數最少的候選人將被淘汰，直到最後只剩下兩位候選人，交由全體黨員投票選出黨魁。保守黨目前預估，最後兩位候選人將在21日以前出線。

近日曾表態將爭取競選黨魁的運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）今天宣布棄選，改支持前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）參選，另有幾位原先不排除競選的保守黨官員或議員也紛表態支持其他參選人，棄保和整合效應浮現。

值得注意的是，幾位呼聲最高的黨魁候選人，包括外交大臣特拉斯（Grant Shapps）、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat），都曾發表立場鮮明的「挺台」言論；曾在2019年短暫擔任國防大臣、現任國際貿易副大臣並主責貿易政策的摩丹特（Penny Mordaunt）則曾主持台英經貿對話年度會議，對台灣相關事務不陌生。

不過，英國國會外委會原不排除今年稍晚訪問台灣、完成2月因部分議員確診暫無法順利執行的訪台計畫。黨魁選舉結果將對相關行程造成何種影響，值得觀察。（編輯：韋樞）1110712