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巴西稱將儘量多買俄羅斯柴油 恐違反西方制裁

2022/7/13 17:23
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（中央社紐約聯合國總部/里約熱內盧12日綜合外電報導）巴西外交部長佛蘭薩今天表示，巴西正尋求向俄羅斯儘量多買柴油，其中一些協議「就在昨天」敲定，不過他未就相關交易提供更多細節。

路透社報導，佛蘭薩（Carlos Franca）訪問紐約聯合國總部時告訴記者：「我們必須確保巴西的農業綜合企業，當然還有巴西駕駛人，有充足柴油可用。所以，那也就是為何我們正在尋找安全又非常可靠的柴油供應，而俄羅斯就是其中之一。」

他說，巴西希望向俄羅斯採購，「能買多少就買多少」。

目前不清楚巴西如何在不違反西方制裁的情況下對俄購油。俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，遭到西方制裁。

被問到這項對俄購買柴油計畫是否遭遇西方國家反彈時，佛蘭薩說：「我不這麼認為。」

他說：「俄羅斯是巴西的戰略夥伴，我們是金磚五國（BRICS）夥伴。」金磚五國由巴西、俄羅斯、印度、中國與南非組成，該集團被視為替代西方的強大新興市場。

他表示：「我們非常依賴來自俄羅斯和白俄羅斯的肥料。當然，俄羅斯是石油、天然氣供應大國，你可以去問德國、問歐洲。因此對巴西而言，我們在這方面供給不足。」

熟知此事人士稍晚告訴路透社，巴西政府邀集至少3家俄國柴油出口業者與巴西燃料經銷商開過兩次會，並說俄羅斯駐巴西大使拉貝茨基（Alexey Kazimirovitch Labetskiy）也與會。

其中一位知情人士匿名指出，兩場會議由巴西能源、外交兩部會主導，目標向與會業者保證，他們不會因為俄羅斯供應、因為和俄羅斯做生意，而成為國際制裁目標。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天表示，敲定以便宜許多的價位向俄羅斯購買柴油的協議，這似乎是他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係友好的實質好處。

昂貴燃料價格對波索納洛10月連任的希望造成不利影響，讓他在民調中落後左派前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。（實習編譯：廖宇翔/核稿：何宏儒）1110713

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