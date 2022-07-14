歐洲議會爆人事自肥 理事會打破「君子協議」

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（中央社記者田習如台北14日電）歐盟部長理事會13日罕見發表聲明，對歐洲議會明年度的預算提出「強烈保留意見」，要求議會檢討人事膨脹問題，打破歐盟兩機關互不干涉預算的長年「君子協議」。多事之秋的歐盟又陷入一場茶壺裡的風暴。

歐盟部長理事會（Council of the European Union）昨天對歐盟執委會提出的2023年預算草案達成共識，承諾撥款總金額略減為1839.5億歐元（約新台幣5.5兆元，相當於台灣中央政府總預算歲出部分的2倍），較今年成長8.3%。

特別的是，部長理事會在新聞稿中附加了一篇針對歐洲議會（European Parliament）預算的聲明，強調「所有歐盟機構應該全面穩定人事員額並降低行政支出」，直指歐洲議會在今年度就已經增加142個內部職位和180個外聘人員，卻在明年度提出再增加52個常設職位和116個議會助理。

這篇300多字的聲明指出，以當前高通膨情勢要避免預算超支已很困難，因此各機構應「自我節制」。還特別說明因理事會與議會兩大立法機構有「君子協議」（Gentlemen's Agreement），所以種種提醒都為了敦促議會自重。

歐洲議會每年預算超過20億歐元。美國政治新聞媒體Politico數月來追蹤歐洲議會人事自肥爭議指出，平均每個新增職位每年成本超過10萬7000歐元（約新台幣320萬元），此外，還有一樁涉及裙帶關係的人事任命爭議。

Politico揭發歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）內定將任命自己的幕僚長奇歐切提（Alessandro Chiocchetti）為議會秘書長，而且奇歐切提曾是已因涉入黑手黨遭判刑7年的義大利前參議員德魯利（Marcello Dell’Utri）的助理。

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荷蘭籍的歐洲議會黨團領導人英特薇（Sophie in’t Veld）發出公開信呼籲同僚警覺這樁人事案，並提醒大家2018年時任歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）也曾提拔自己的幕僚長出任議會秘書長，結果在爭議延燒下，一年多就辭職，成為最短命秘書長。她也批評歐洲議會已有12位幹事長（director general），打算增聘第13位高薪幹事長是荒謬至極。

Politico指出，在薪資隨通膨自動調漲的制度下，預估歐洲議會職員7月調薪幅度將達8.6%，使明年議會現有員額的人事成本就多增約1670萬歐元。在歐盟人民購買力縮水、各國政府財政吃緊的時刻，歐盟議員還想大手花錢，難怪歐盟部長要打破1970年代以來的慣例，不再當「偽君子」了。（編輯：馮昭）1110714