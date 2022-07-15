COVID-19疫情阻撓 2500萬孩童錯失常規疫苗接種

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）聯合國數據指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發的連鎖效應持續衝擊全球醫療體系，去年全世界約有2500萬名孩童錯失了能預防麻疹等致命疾病的常規疫苗接種。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）和世界衛生組織（WHO）的最新數據，在世界各國因為COVID-19疫情實施封鎖下，2021年沒施打常規疫苗的孩童比2020年多出200萬人，更比2019年疫情爆發前還要多出600萬人。

兒童常規疫苗接種覆蓋率下降，UNICEF稱之為一個世代所見「最大規模的持續性倒退」，創下2000年代初期以來最低覆蓋率。

許多專家原本認為在疫情爆發一年後，2021年會看到部分地區情況好轉，然而實際上情勢持續惡化，引發是否來得及補救的質疑。

UNICEF免疫專家丹尼爾森（Niklas Danielsson）向路透社表示：「我想傳達情況的緊迫性。這是孩童健康一大危機。」

UNICEF指出，2021年各國將焦點放在COVID-19疫苗接種，加上經濟成長趨緩、還有疫情造成醫療體系緊繃等狀況，都阻礙了加快恢復常規疫苗接種的進度。

每個地區的覆蓋率都下降，數據是依據白喉、百日咳及破傷風的三合一疫苗（DTP3）接種情況所估算。以全球範圍來看，去年覆蓋率下降5%，來到81%。

未接種任何疫苗的「零劑」孩童人數，在2019年至2021年間增加37%，從1300萬人增至1800萬人，大多位在中低所得國家。

超過90%的孩童需要接種疫苗，才能防止許多疾病的疫情爆發。近幾個月來可見，疫苗可預防疾病的病例數暴增，例如非洲地區，麻疹病例在2022年增加了400%。

數據顯示，2021年有多達2470萬名孩童錯過施打第一劑麻疹疫苗，還有1470萬名孩童未施打必要的第2劑疫苗，疫苗覆蓋率為81%，創下2008年以來最低。（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）1110715