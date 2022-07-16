安倍遇刺逾一週 赴現場哀悼民眾仍絡繹不絕

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本已故前首相安倍晉三8日在奈良市街頭演說時遭槍殺身亡，至今已逾一週，但今天上午還是可以看到絡繹不絕的民眾前往事發現場附近的獻花台哀悼。

日本放送協會（NHK）報導，今天是日本3天連假第一天，不少遠道而來的民眾特地前往設置在事發現場附近的獻花台，哀悼安倍離世。

奈良市今天上午開始時而降雨時而停歇，但上午11時30分，仍有超過250人排隊等待獻花哀悼。進入獻花台的每位民眾在獻花後都雙手合十祈禱。

從安倍家鄉山口縣下關市到奈良的71歲女性說，這個週末本就計畫到大阪拜訪親戚，先到這裡來祈禱，「事發突然，讓人很難過」。

從東京前來的45歲男性說，事發當天就決定今天要來現場，想表達至今的感謝之意。

事發當時站在安倍正後方聆聽演說的奈良市長仲川元庸，今天也來到獻花台祈禱。

仲川說，雖然現場聽眾並沒有人直接在槍擊案中受害，但奈良市政府已設置臨時窗口，目前已接獲逾百件心理諮詢，希望能為守護市民心理健康發揮功用。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110716