紐西蘭抗通膨 燃料稅減稅延長實施到2023年1月底

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）紐西蘭今天表示，燃料稅、道路使用費及大眾運輸費用削減措施，將延長實施到明年1月底，以助家家戶戶在強勁的通貨膨脹壓力下，因應生活費增加的情況。

路透社報導，自俄羅斯2月開始攻打烏克蘭以來，紐西蘭與其他地方一樣汽油價格飆升，助長通膨惡化。6月食品價格上漲1.2%，較去年同期上漲6.6%。

紐西蘭財政部長羅伯森（Grant Robertson）在聲明中說：「生活費問題沒有簡單的解決辦法，但我們會採取一系列行動緩解家家戶戶的壓力。」

「我們希望國人接下來的幾個月在加油站面對波動的價格能夠有些把握。」

當局3月將燃料稅每公升降25美分，對柴油車駕駛徵收的道路使用費減幅也一樣，為期3個月。這項臨時性措施曾在5月再度延長到8月中。

羅伯森表示，財政部估計政策的綜合影響，將讓6月這個季度的總體通貨膨脹率降低0.5個百分點。

不過他也警告，通膨很可能會「有好一陣子高於我們近年所見的水準」。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1110717