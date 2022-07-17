俄稱增加葵花籽油出口額 摧毀烏克蘭魚叉飛彈庫房

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯政府今天表示，因國內供應充足，已增加葵花籽油與向日葵粕的出口額。另一方面，俄國國防部稱，俄軍摧毀烏克蘭南部一處儲放「魚叉」反艦飛彈的庫房，這些飛彈來自北約國家。

路透社報導，為避免短缺並舒緩國內物價壓力，俄羅斯3月底開始至8月底止禁止出口葵花籽，並對葵花籽油設定出口限額。

俄國政府今天則表示，已將葵花籽油的出口額度從之前的150萬公噸上調40萬公噸，向日葵粕的出口限額則從之前的70萬公噸上調15公噸。相關限制將實施至8月31日。

俄羅斯政府還說，決定放寬限制是因為國內市場供應充足，生產商將因出口增加而受惠。

另一方面，俄羅斯國防部表示，俄軍已摧毀一套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）的發射台和重新裝填載具，這套系統部署在烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近。

俄國國防部也說，俄軍在烏克蘭斯拉夫揚斯克（Sloviansk）附近擊落一架烏克蘭米17（Mi-17）直升機，在北方的哈爾科夫州（Kharkiv）擊落一架蘇愷-25（Su-25）戰機，並摧毀烏克蘭南部敖德薩（Odesa）一處儲放「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈的庫房，這些飛彈來自北大西洋公約組織（NATO）國家。

俄軍加強對烏攻勢，烏克蘭表示，自14日以來，俄國炮擊都市區域已造成至少40人死亡。

烏克蘭軍方指出，俄國似乎正在重整部隊，準備攻擊烏東頓內茨克州（Donetsk）具有重要象徵意義的斯拉夫揚斯克市。

而在烏克蘭領導人矢言逐出俄軍並以兵力施壓後，英國國防部今天指出，俄國也在烏克蘭南部俄占區各地加強守備。

俄國支持的烏東分離主義者指控，烏克蘭昨天以6枚美製海馬士火箭，擊中斯拉夫揚斯克市東方的阿爾切夫斯克鎮（Alchevsk），造成兩名平民死亡，一座巴士車庫、衛生營地和公寓受損。烏克蘭武裝部隊則表示接獲情資，指這座巴士車庫被當成俄軍棲身之處。

烏克蘭4歲唐氏症女孩麗莎（Liza Dmytrieva）14日死於俄軍炮火，數十名親友與在地居民今天在中部文尼察市（Vinnytsia）參加她的葬禮。根據烏克蘭當局，當天對文尼察市區的飛彈攻擊共造成24人死亡。

今天適逢馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17班機在烏克蘭東部被擊落8週年，國際調查人員表示，可能是當地親俄民兵發射了俄國地對空飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄國持續在烏克蘭土地上播種悲傷和死亡，「但一切都會有處罰，每個罪犯都會被繩之以法」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110717