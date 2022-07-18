葉倫亞洲行最終站 將拜會韓總統尹錫悅並參觀LG
2022/7/18 14:03
（中央社印尼努沙杜阿18日綜合外電報導）美國財政部今天表示，部長葉倫（Janet Yellen）明天將在首爾和韓國總統尹錫悅以及其他高級官員會面，為她首次以財政部長身分訪問印太地區的行程劃下句點。
葉倫訪問首爾期間，將持續推動對俄羅斯石油價格設定上限，並討論透過「朋友相挺」（friendshoring）解決供應鏈瓶頸問題，也就是透過提升與韓國等經濟夥伴的貿易關係來解決問題。
除了拜會尹錫悅，葉倫還將與韓國中央銀行「韓國銀行」總裁李昌鏞以及財政部長秋慶鎬見面。
美國財政部表示，葉倫將另行拜會韓國頂尖女性經濟學家以及企業家，討論如何增加女性勞動參與以提升經濟成長。
她還將參觀韓國最大企業之一LG集團（LG Corp）的廠房；LG集團最近宣布在美國投資電動車電池製造。
美國財政部表示，葉倫參訪後將發表演說，聚焦與韓國等國結盟，共同打造韌性十足的供應鏈、緩和通膨壓力以及為美國消費者降低成本的重要性。
葉倫上週造訪日本，之後飛來印尼峇里島（Bali）參加20國集團（G20）財政部長會議。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110718
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