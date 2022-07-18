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美能源特使：OPEC有備用產能 料將提高供應量

2022/7/18 16:11
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國高階能源特使今天表示，主要原油生產國有備用產能，美國總統拜登訪問中東後，他們可能提高供應量。

國務院能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）在哥倫比亞廣播公司「面對全國」（Face the Nation）節目表示：「根據我們在這趟行程中聽到的，我很有信心，我們會在接下來幾週看到更多措施。」

霍克斯坦沒有說明哪個或哪些國家會提高生產，以及會提高多少。

他說：「這不僅僅是關於沙烏地阿拉伯…我們會見了波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council, GCC）以及沙烏地阿拉伯。我不打算討論在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特等國有多少備用產能，但還有額外的備用產能，有增加產量的空間。」

波斯灣合作理事會成員國包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

拜登15日訪問沙國，這是他首次以美國總統身分出訪中東，希望敲定石油生產協議，以助壓低油價。美國汽油價格來到40多年新高，除了讓通貨膨脹更形惡化，也導致拜登民調直直落。

沙烏地阿拉伯外交部長表示，昨天的美國與阿拉伯峰會並未討論到石油，他說石油輸出國家組織與產油盟國（OPEC+）將繼續評估市場狀況並採取必要措施。包含俄羅斯在內的OPEC+，下次會議將於8月3日舉行。

美國和歐洲以俄羅斯入侵烏克蘭為由對其實施制裁後，油價飆升至2008年以來最高價位，3月攀升至每桶超過139美元後下滑。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110718

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