中印第16輪軍事談判：維持對話儘快解決爭議

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（中央社記者林行健新德里19日專電）中國和印度17日在邊界一帶舉行第16輪軍長級會談，根據雙方昨晚發布的聯合新聞稿，雙方同意就邊界爭議保持密切對話，儘快達成互相可以接受的解決辦法。

印度國防部昨晚發布聯合新聞稿表示，中印兩軍17日在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）會晤點印度方一側，舉行了第16輪軍長級會談。

新聞稿說，中國印度雙方在第15輪談判的基礎下，持續在建設性、具前瞻性的態度下，討論中印實際控制線（LAC）西段沿線相關問題的解決辦法。

印度國防部表示，雙方根據國家領導人提出的指引，坦率、深入地交換意見，冀望儘早解決前幾輪談判未能解決的殘餘問題。

新聞稿說，雙方再次確認殘餘問題的解決有助恢復實際控制線西段沿線的和平與平靜，讓雙邊關係得以發展。

印度國防部說，在過渡時期，雙方同意維持實際控制線西段的安全與穩定，透過軍事及外交管道保持密切接觸及對話，就殘餘議題儘快達成互相可以接受的解決辦法。

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2020年6月，印度與中國的士兵在加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突，之後兩國即在邊界地區部署重兵對峙，雙方據信在實際控制線沿線，各自部署了5萬至6萬名士兵。

中國與印度的雙邊關係目前處於低谷，印度曾多次表示，唯有在邊境地區的情況恢復正常之後，兩國才有可能修補關係。但印度觀察人士認為，中方從未停止在邊境興建軍事設施，由此來看，似無解決爭議的誠意。（編輯：馮昭）1110719