惡意網路活動影響國安 比利時促中國採取行動

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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）比利時形容中國實體發動「惡意網路活動」有可能影響這個歐洲聯盟成員國的國安，因此敦促中方採取行動。

法新社報導，比利時外交部在昨天發布的聲明中說，「比利時評估這些惡意網路活動，是由中國」駭客組織所為。

聲明稱，駭客組織針對（比利時）國防部和內政部發動的各項活動，「嚴重影響了我們的主權、民主、安全和整個社會」。

聲明說：「比利時強烈譴責這些惡意的網路活動，這些活動違反了聯合國所有成員國認可的負責任國家行為準則。」

比利時補充道，「我們持續敦促中國有關當局遵守這些準則」，並要求中國「採取所有必要措施」來調查此事。

去年12月，一場針對比利時國防部的網路攻擊行動，導致其與網路相通的IT系統癱瘓多日，不過比利時安全部門堅稱敏感資料未遭入侵。

目前仍不清楚是誰發動那次的網攻。那場網攻凸顯Java框架下的阿帕契（Apache）Log4j登入程序存有安全漏洞，讓據信是中國政府支持的駭客能遠端植入間諜軟體。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110720