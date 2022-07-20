蒲亭稱俄天然氣公司將履行義務 譏西方依賴綠能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭20日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將「全力」履行所有義務，並嘲笑西方國家仰賴綠色能源。

路透社報導，蒲亭昨天在伊朗首都德黑蘭（Tehran）會晤伊朗和土耳其領袖後對記者說：「俄羅斯天然氣工業公司已經、正在，也將會全力履行其所有義務。」

他還說，俄羅斯天然氣工業公司不應為天然氣輸送量下降負責，包括基輔當局關閉一條經烏克蘭到歐洲的線路。

法新社報導，自蒲亭2月24日揮軍入侵烏克蘭，西方國家祭出制裁回應莫斯科當局後，俄國已著手開始減少天然氣運輸，以防歐洲聯盟（EU）國家補充儲備，促使歐洲聯盟執行委員會（European Commission）為度過今年冬季研擬「降低天然氣需求計畫」。

蒲亭在德黑蘭發表談話時，嘲諷西方尋求減少對化石燃料的依賴並轉向綠色能源。

蒲亭諷刺說：「他們是非傳統關係領域裡的優秀專家，而在能源領域方面，他們也決定依賴非傳統類型能源，太陽和風。」

「他們自己關閉一切，然後找人來怪罪，如果不是那麼可悲的話，其實還滿好笑的。」

今年5月，歐盟領袖同意在年底前停止進口多數俄羅斯石油，以針對干預烏克蘭一事對俄羅斯祭出空前制裁，但歐盟遲未對俄羅斯天然氣實施全面禁令。

另一方面，蒲亭今天說由於設備維修進度緩慢，俄國供應歐洲天然氣的單一最大連結「北溪天然氣1號管線」（Nord Stream 1）產能有可能進一步降低。

自俄烏交戰以來，經波羅的海海床通往德國的北溪天然氣1號管線便成為外界焦點。

俄羅斯天然氣工業公司11日以年度維修為由，中斷北溪天然氣1號管線的供應，預計21日恢復供氣，不過消息人士告訴路透社，北溪雖預料將按計畫恢復供氣，但將減少產能。

蒲亭說，北溪1號有5台由德國西門子能源公司（Siemens Energy）負責運作的天然氣渦輪機，還有1台因為「內襯破裂」故障中。

蒲亭說：「有2台運轉中的機器，每天能抽6000萬立方公尺（天然氣）…如果一台沒有返還，就只會有一台機器，也就是3000萬立方公尺。俄羅斯天然氣工業公司跟這件事扯得上關係嗎？」他還說，另一台天然氣渦輪機將於7月26日送修。

北溪天然氣1號管線每年可向歐盟輸送超過550億立方公尺（天然氣）；歐盟去年透過管線從俄國進口約1400億立方公尺天然氣。

克里姆林宮掌控的能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司上個月將北溪天然氣1號管線出口量削減至40%，理由是西門子能源公司在加拿大維修的渦輪機延遲返還；加拿大起初以制裁為由禁止設備歸還。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110720