烏克蘭州長抓內鬼 指認通俄間諜可獲賞金3000元

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（中央社基輔19日綜合外電報導）在俄羅斯火箭彈持續攻擊下，烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的州長今天承諾，民眾若協助指認與俄羅斯勾結的人員，將獲得100美元（約新台幣3000元）的賞金。

法新社報導，尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaliy Kim）將提供酬金以交換「向占領者（指俄軍）洩漏烏克蘭部隊部署地點」，或協助俄軍定位潛在目標的通敵人員資訊。

他在通訊軟體Telegram的帳號寫道：「仔細驗證、確認所舉報的情報後，你將獲得獎金100美元。」

維塔利．金也指出，他計劃「封鎖」尼古拉耶夫市（Mykolaiv）幾天，以消除「叛徒和夥同俄國者」。

他說：「我們正在考慮實施宵禁措施。我們有龐大的資料庫。我們會將城市封鎖幾天。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前開除檢察總長與安全局長，澤倫斯基指控，這兩人處理間諜以及俄軍同夥的成果不彰。

澤倫斯基指出，烏克蘭官員涉嫌叛國或協助俄國的案件共超過650起。（實習編譯：李婕瑜/核稿：楊昭彥）1110720