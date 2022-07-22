WHO各會員國同意 全球流行病協議應具法律約束力

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（中央社日內瓦21日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，針對未來如何因應疫情全球大流行、正在開會的各會員國同意，國際防疫協議應該具有法律約束力。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機發生的期間，經濟產生動盪，並有數以百萬計的人喪命，這讓人們呼籲要建立足以避免未來再度發生類似災難的國際防禦措施。

去年12月，WHO的194個會員國決定針對疫情預防、準備、因應的新國際協議，展開協商和起草的程序。

政府間談判小組（Intergovernmental Negotiating Body, INB）本週在日內瓦進行第2次會議。

WHO在聲明中說：「INB成員一致同意，他們將努力締結一個新的、具法律約束力的國際流行病協議。」

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對這個決定表示歡迎，他稱那將能保護各個家庭和社群。

他說：「一個協議具有法律約束力的重要性，再怎麼強調也不為過，這是我們集體為後代子孫留下的資產。」

INB共同主席、來自南非的瑪索索（Precious Matsoso）補充道：「今天做出的這項決定，是我們一起努力的重要一步，但我們還有許多困難有待克服，這是一趟需要我們所有人一起並肩前行的旅程。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110722