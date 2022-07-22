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安倍晉三國喪 日本外相：相關資訊將通知台灣

2022/7/22 14:17（7/22 14:43 更新）
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日本內閣會議決定9月27日舉行悼念前首相安倍晉三的國喪。圖為7月12日山口縣下關市民眾獻花向安倍道別。（共同社）
日本內閣會議決定9月27日舉行悼念前首相安倍晉三的國喪。圖為7月12日山口縣下關市民眾獻花向安倍道別。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本內閣會議今天決定9月27日舉行悼念前首相安倍晉三的國喪，將接受海外人士參加。日本外務大臣林芳正在回應媒體提問時表示，會將相關資訊通知台灣、香港、澳門等。

日本產經新聞報導，林芳正上午在例行記者會上表示，外務省將成立籌備事務局，以接待前來參加安倍晉三國喪的海外人士。

林芳正說：「我國將通知邦交國等有關安倍國喪的日程、地點等相關資訊，對於參加人士的接待，希望能做到無疏漏的情況。」

被媒體問及對無邦交的台灣將如何對應時，林芳正說，會通知台灣、香港、澳門、巴勒斯坦以及在安倍逝世後表達弔問的國際組織。

日本TBS電視台報導，內閣會議決定舉辦安倍國喪的日程、地點後，外務省今天起將此事通知195個邦交國以及4個地區、國際組織。通知對象包括俄羅斯、台灣等，但不通知北韓。

日本外務省預料將有多國政要參加安倍的國喪，因此成立一個約30人規模的籌備事務局處理相關事宜。（編輯：馮昭）1110722

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