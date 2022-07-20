為安倍晉三哭泣遭網暴 中媒駐日女記者傳輕生搶救中

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（中央社台北20日電）澎湃新聞駐日女記者曾穎，此前在報導日本前首相安倍晉三遇刺身亡時哽咽落淚，事件引發中國網友網路暴力。昨天傳出曾穎在網上留下遺書，在日本寓所輕生，現正在醫院搶救中。

曾穎在直播連線報導安倍晉三遇刺時，一度落淚，引起中國網友圍剿痛批。事後，她發文為自己的「失態」道歉，同時強調，任何恐怖主義行為都不應該被狂歡，作為地球上一個有血有肉的人，「我會永遠堅定自己的價值觀，做個善良正直的人」。

不過，現傳出曾穎疑似抵抗不住網路暴力的壓力選擇自殺。

根據網路上流傳曾穎在微信朋友圈發布的「遺書」，其在開頭寫道，「很輕鬆，很平靜的跟大家宣布一個消息，32歲的我，決定離開」。

她說，2018年開始，她罹患了抑鬱症，2020年，抑鬱症比較嚴重。2022年7月開始，抑鬱症已經讓她無法支撐日常的工作和生活。

接著她「埋怨」一個很好的朋友先前離世，但沒有好好告別，因此她說，「在生命的最後，我想好好和大家告別，並告知大家這個我絕對不會改變的決定，以便於大家及時和我進行工作上和人生計畫上的交接」。

曾穎說，「我想把人生最後的時間，過得漂亮而完整，不辜負任何人，也不留任何遺憾」。遺書中還詳細地描述，目前比較著急的事是她所經營的服裝公司，效益還算不錯，希望有朋友能夠接手經營，不要辜負團隊。

曾穎在其中並未提及自己遭到網路暴力的事情。

中國作家陳嵐在微博上證實了曾穎輕生的消息。陳嵐發文指，因為曾穎受不了而自殺了。她已知的訊息是曾穎在醫院，「我發了微博祈求她平安並譴責網暴」。

香港01報導，微博認證為深度調查記者的李繼鋒發文稱，曾穎於19日在日本自殺。貼文稱，據熟悉曾穎的人士透露，曾穎患有抑鬱症。

目前，曾穎的微博「曾穎在日本」內容不可見，處在被禁言中，她的微博有248萬人追蹤。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110720

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