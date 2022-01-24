尋親成功卻遭網路霸凌 17歲河北男孩自殺身亡

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（中央社台北24日電）去年底才剛找到親生父母的17歲的河北男孩劉學州今天傳出服安眠藥自殺，經搶救無效身亡。據報導，網路霸凌是造成這起憾事的原因。

綜合陸媒澎湃新聞、香港01報導，劉學州今天凌晨在微博發出長文，文中疑似有自殺傾向，引起眾多網友關注。

稍後，劉學州的家人告訴陸媒，「劉學州在三亞海邊吃了藥，被好心人發現後，正在醫院緊急搶救」；凌晨4時許，家人指他經搶救無效死亡。

據報導，劉學州的身世坎坷，3個月大時被未婚生子的親生父母賣掉，4歲時養父母在一次爆竹意外中身亡。

去年底，劉學州在網上發布尋親影片後，山西臨汾警方透過DNA比對找到了他的親生父親，隨後他在河北石家莊見到了生父丁某，今年初又赴內蒙古與生母相會。

劉學州說，養父母去世後，他隨外公外婆一起生活，爺爺奶奶也會給撫養費用，報導指出，「如今，他在河北一所專科學校讀書，平時會兼職打工，雖然辛苦，但基本可以供自己的學習和生活所需」。

只是尋親成功後，劉學州自稱因住房問題被生母在網上封鎖。尋短前的18日，他在微博發文說，「我找他們要一個屬於我自己的家有錯嗎？」隔天又在接受澎湃新聞訪問時說，計劃對親生父母採取法律行動，「希望能以拐賣兒童罪和遺棄罪提起公訴」。

據報導，要求「一個屬於自己的家」的劉學州除了被生母封鎖、被生父指責，更讓他難以承受的是網路暴力，他生前透露，「這幾天一直有人抖音、微博私信攻擊我、罵我…」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1110124

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。