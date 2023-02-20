上海高材生因髮色染粉紅 遭網路霸凌後尋短

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（中央社台北20日電）24歲的杭州女孩鄭靈華浙江師範大學畢業，隨即獲保送華東師範大學研究所，因烏黑秀髮染粉紅遭網路霸凌，像是被嘲諷「陪酒女都能上碩士了」等導致憂鬱纏身而尋短，徒留白髮送黑髮的哀傷。

綜合中國每日經濟新聞等媒體今天報導，鄭靈華高中結識的莫逆之交小唯確認，19日晚摯友的父親打電話來報喪，往昔活力四射且笑容和煦的同窗，抗憂鬱逾半年還是撐不住了，尚未開展的絢爛人生就此畫下句點。

生於1999年的鄭靈華是個標準的95後（1995年後至1999年出生），思想活躍而且更勇於嘗試新鮮事，經音樂學院的造就薰陶，朗誦、唱歌、跳舞、主持、表演樣樣行，獲獎無數。

去年7月她獲保送夢寐以求的華東師範大學，還捨不得拆封錄取通知書，興沖沖來到醫院向躺在病床的家人報喜。

當時鄭靈華頂著一頭染成亮麗粉紅的秀髮與病榻的摯愛爺爺合影，並說希望將來的畢業照能留下明媚且鮮豔的回憶，這就是她染髮的初衷，又上傳圖文和網友們分享這份溫馨的喜悅和感動。

沒想到此舉卻招惹上大麻煩，她吃驚發現，自己的照片被盜用又被惡意大量轉發，各種不堪入目的酸言酸語紛至沓來，說她是陪酒女、夜店舞女、妖精、紅毛怪等，甚至攻擊她臥病的爺爺，僅因她染了一頭紅髮。

事發後鄭靈華受訪曾表示：「這件事十分影響我的生活和學習，現在無論怎麼努力，學習效率已遠不如從前，情緒和精力都被這件事給打攪了。因為這個事，我現在抑鬱很嚴重。」

她說，整晚整晚睡不著，白天吃飯也沒胃口，不敢看以往經常登錄的社交媒體，而且對不論鼓勵或非議她的評論都變得非常敏感。

去年8月她的髮色已褪紅復黑，但夜深人靜時分，那些語氣尖銳、用詞粗俗而具有攻擊性的品評仍在她腦海裡盤旋，同時盡可能藉著課程安排填滿時間努力尋求自救，並委請律師協助維權。

身旁的親友以為研究所開學後，忙於課業的鄭靈華情況可望好轉，但去年10月底憂鬱症復發，甚至必須得暫停學業回杭州老家療養，之後情況越來越糟，不僅溝通難，服藥後開口說話更困難，成天被消極想法圍繞。

最終她做了一個勢必造成親者痛的決定，而走上絕路前，鄭靈華以絕筆信向所有關心她的人道歉：「真的很對不起大家，真的沒有勇氣再走下去了。」

得知這個花樣年華女孩的不幸遭遇，包括推特等社群網站的用戶相繼轉發她生前亮麗粉紅髮色的圖像，並紛紛打抱不平。

中國官媒人民網曾就鄭靈華被網路霸凌發文說，情緒先行，就容易成為「謠言傳聲筒」；理性後置，結果就會淪為「網暴（網路霸凌）擴散器」，匿名和虛擬不是張口就來的理由，道德和法治才是言由心生的前提。

評論文章指出，這種向別人潑髒水、放冷箭的行為，是一種病態現象，暴露出偏狹的心理，任由網路抹黑、網路暴力蔓延，每個人都有可能成為下一個受害者。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120220

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