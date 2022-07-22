中美領導人傳通話前拜登確診 習近平致電慰問

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美國總統拜登（左）21日確診COVID-19，盛傳近日將與他通話的中國國家主席習近平（右）22日致電慰問。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖為中央社檔案照片）

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（中央社記者沈朋達台北22日電）美國總統拜登（Joe Biden）昨天確診COVID-19，盛傳近日將與他通話的中國國家主席習近平今天致慰問電，盼拜登早日康復。

中國官媒央視app今天下午報導，習近平在慰問電中表示：「得知總統先生感染新冠病毒，謹向你表達誠摯的慰問，望你早日康復。」

美國前總統川普（Donald Trump）夫婦2020年10月確診時，習近平也曾以他和妻子彭麗媛的名義，對兩人致慰問電。

據美國「國會山莊報」（The Hill）報導，拜登確診前在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）告訴媒體：「我想我會在10天內與習主席談話。」

中國外交部發言人汪文斌昨天在外交部記者會上則未證實，只表示兩人透過各種形式保持溝通。

上一次的拜習通話是在今年3月。不過近日傳出美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台的消息，引起中方強烈反彈，再為中美關係增添變數。（編輯：陳沛冰）1110722