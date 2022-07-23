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俄砲火再次集中烏克蘭中部 軍機場遭襲3人喪生

2022/7/23 18:06（7/23 18:38 更新）
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俄軍砲火如今加緊猛攻烏克蘭中部，俄羅斯23日發射飛彈擊中基羅夫格勒州的鐵路設施及一處軍用機場，造成至少3人喪生。（中央社製圖）
俄軍砲火如今加緊猛攻烏克蘭中部，俄羅斯23日發射飛彈擊中基羅夫格勒州的鐵路設施及一處軍用機場，造成至少3人喪生。（中央社製圖）
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭一名地方首長表示，俄羅斯今天發射飛彈擊中烏克蘭中部的鐵路設施及一處軍用機場，造成至少3人喪生，包括一名烏克蘭軍人。

法新社報導，烏克蘭中部基羅夫格勒州（Kirovograd）州長萊科維奇（Andriy Raikovych）告訴烏克蘭媒體：「9名烏克蘭軍人受傷，一名軍人喪命。一開始有2名變電所的警衛喪生。」

莫斯科先前集中攻打烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas），該區目前已大多落入俄國掌控；俄軍砲火如今加緊猛攻先前平靜一段時期的烏克蘭中部。

烏克蘭在這次攻擊罕見公布確切軍人傷亡數字。在俄烏戰事中，雙方都緊密保守士兵陣亡人數。

萊科維奇稍早在社群媒體發表聲明指出，俄羅斯從海上發射13枚巡弋飛彈，擊中了基羅夫格勒州行政中心的外圍地區。

他表示：「行政中心外圍的基礎設施遭到鎖定，特別是卡納托夫（Kanatove）軍用機場，以及與烏克蘭鐵路（Ukrainian Railways）有關的一處設施。」

路透社報導，萊科維奇還說，這次攻擊造成輸電系統中斷，導致基羅夫格勒州首府克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）的一個行政區停電。

克羅皮夫尼茨基約有22萬人口，位於烏克蘭首都基輔南方約300公里處。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110723

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