白宮醫師：拜登染疫後病況持續好轉

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）79歲的美國總統拜登，兩天前的COVID-19篩檢結果呈陽性反應，白宮醫師今天表示，拜登的症狀「持續改善」，對於治療的反應良好。

法新社報導，拜登的醫師歐康納（Kevin O'Connor）在給白宮新聞秘書的備忘錄中寫道 ，正在白宮隔離的拜登，昨天晚上已完成服用抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒口服藥物Paxlovid第2天療程。

歐康納表示，拜登還是有喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、全身痠痛，但那些症狀都「沒那麼嚴重了」。

拜登的脈搏、血壓、呼吸頻率、體溫「仍然是完全正常」。據歐康納所言，拜登待在室內時的血氧濃度仍舊非常良好，且他的肺部「乾淨」。

歐康納寫道，拜登將持續服用Paxlovid，並會「依據需要」使用泰諾（Tylenol） 和吸入劑來治療咳嗽。歐康納補充道，拜登「完全沒有呼吸急促」。

歐康納表示，初步的定序結果顯示，拜登最有可能感染的是傳染力極強的Omicron變異病毒株亞型變異株BA.5，BA.5正在美國掀起新一波的染疫潮。

拜登據報健康狀況良好，但他是美國史上最年長的總統，他的年紀讓人更加擔心他會受到COVID-19影響。

自從拜登確診以來，白宮便不斷強調他已完整接種疫苗，且打了兩劑的追加劑。

歐康納重申，拜登將依美國疾病控制暨預防中心（CDC）的指導方針繼續隔離治療，醫療團隊將持續「密切地」進行觀察。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110724