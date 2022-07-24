烏克蘭對敖德薩港遇襲感憤怒 仍準備恢復穀物出口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯23日發射飛彈攻擊烏克蘭南部港口敖德薩，令人懷疑莫斯科是否會遵守協議讓烏國穀物出口，不過基輔今天仍加緊重啟敖德薩和其他黑海港口的出口作業。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責對敖德薩的攻擊是明目張膽的「野蠻行徑」，顯示不能信任俄羅斯會落實22日的協議。

為緩和俄烏戰爭導致的全球糧食短缺危機，基輔和莫斯科在土耳其和聯合國調解下簽署了這項協議，讓烏克蘭得以恢復將穀物經由黑海輸出。

烏克蘭一位政府部長表示，恢復穀物運輸的準備工作仍在持續進行。烏國公共廣播公司Suspilne援引軍方的話稱，飛彈並未對港口造成嚴重破壞。

莫斯科和基輔簽署上述協議被譽為一項外交突破，有助於遏制全球食品價格飆升。不過俄烏戰爭今天進入第6個月，戰事並無減弱的跡象。

儘管主要戰場是在烏東頓巴斯（Donbas）地區，澤倫斯基於23日晚發布的影片中表示，烏軍正一步步進入東部黑海濱被占領的赫松（Kherson）地區。

烏克蘭軍方今天報告稱，俄軍對北部、南部和東部許多地方進行砲擊，並再次提到俄軍的行動為攻擊頓巴斯的巴赫姆特（Bakhmut）鋪平了道路。

對敖德薩的攻擊招致聯合國、歐盟、美國、英國、德國和義大利的強烈譴責。聯合國官員22日曾表示，他們希望協議能在幾週內發揮作用。

對於這次攻擊，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天表示，俄軍使用高精準飛彈，擊中敖德薩港內一艘烏克蘭軍艦。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110724