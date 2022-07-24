更多編輯台推薦新聞：
海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

一週大事／西歐熱浪肆虐、中國財經惡化、義大利提前改選...
生活

一週大事／西歐熱浪肆虐、中國財經惡化、義大利提前改選...

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300
首頁 / 國際

拜登確診後狀況持續好轉 密切接觸者無人染疫

2022/7/24 22:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）今天告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），感染COVID-19的美國總統拜登健康狀況持續好轉，17名入列密切接觸者至今無人篩檢結果為陽性。

79歲的拜登（Joe Biden）21日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。副總統賀錦麗（Kamala Harris）被認定是密切接觸者之一。

路透社報導，吉哈告訴ABC New，拜登「昨天狀況很棒，感覺很好」，他的密切接觸者持續遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）規定。

吉哈另外告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），拜登有上呼吸道感染症狀，但情況良好。

拜登目前人在白宮隔離，接受針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid治療，但仍繼續履行職務。

白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）昨天表示，拜登症狀持續改善，但出現喉嚨痛與全身痠痛現象。此外，根據初步病毒定序結果，拜登極可能是感染BA.5變異株。

賀錦麗與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）等華府政壇高層，都曾確診COVID-19。

白宮試圖凸顯拜登有能力應付疾病。在21日釋出的影片中，拜登向美國人民重申自己狀況很好，22日他還參加與白宮人員的視訊會議。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110724

拜登
類台美FTA 鄧振中：21世紀貿易倡議談判數週內啟動【專訪】 白宮醫師：拜登染疫後病況持續好轉
賀錦麗
白宮官員稱拜登重症風險低 賀錦麗列密切接觸者 拜登確診自述狀況良好 美副總統、第一夫人皆陰性[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
白宮醫師：拜登染疫後病況持續好轉