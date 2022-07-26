瓜地馬拉總統訪烏克蘭 批俄國侵略恐致大量餓殍

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（中央社瓜地馬拉市25日綜合外電報導）瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今天造訪烏克蘭時說，全球有數以百萬計人可能因為俄羅斯入侵烏克蘭引發的「糧食危機」而喪命。

法新社報導，賈麥岱應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）邀請前往訪問，見證俄羅斯侵略造成的損害，並抨擊這場戰爭給全球帶來的衝擊。

瓜地馬拉總統府公布賈麥岱與澤倫斯基的聯合聲明，賈麥岱說：「這場戰爭造成的後果，不容否認的證據之一就是全球經濟影響，引發了通貨膨脹、生活費用增加、製造更多貧窮。」

他還警告，衝突可能引發未來「糧食危機，恐怕有數以百萬計人喪命」。俄烏戰爭嚴重影響到瓜地馬拉所在的中美洲，因為中美洲進口的穀物全數來自戰火地區。

烏克蘭自戰爭爆發以來，就因黑海港口被俄軍封鎖，無法出口穀物。

澤倫斯基說：「全球都蒙受俄羅斯侵略的嚴重後果，例如糧食危機和價格波動。生活費用不公平地上漲，我們唯有團結才能保護這個世界和國際法律秩序。」

澤倫斯基感謝賈麥岱造訪烏克蘭，並呼籲國際社會成立特別法庭來「懲罰俄羅斯的侵略行動」。

在賈麥岱訪問期間，兩國同意取消瓜地馬拉旅客前往烏克蘭的簽證要求，並建立直接商務聯繫。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110726