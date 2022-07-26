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人力短缺班機取消 英國廉航易捷虧損上億英鎊

2022/7/26 18:01
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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國廉價航空公司易捷表示，在今年第3季（4至6月），由於地勤和機組人力短缺，導致班機取消與延誤，已造成1億3300萬英鎊（約新台幣49億元）虧損，但7月營運狀況已有改善。

路透社報導，易捷（EasyJet）財報顯示今年第3季稅前本業虧損為1億1400萬英鎊，執行長隆格蘭（Johan Lundgren）表示：「我們已採取行動，建立今夏所需的額外彈性，營運狀況現已回歸常態。」

易捷指出，航空業面對「前所未有的業務成長」及緊縮的勞動力市場，導致營運面臨挑戰，結果造成航班取消數量高於正常水平。

易捷上月縮減夏季航班，以穩定公司營運狀況，並且最大限度地減少機場混亂，部分是為了因應倫敦蓋維克機場（London Gatwick Airport）及阿姆斯特丹史基普機場（Amsterdam Airport Schiphol）實施的班機數量上限。

儘管面臨這些問題，易捷表示，公司今年第3季完成了95%的計畫航程，並服務了2200萬名乘客。

易捷指出，目前7、8和9月的機位預訂率為71%，載客率略高於2019年，售票收益則較疫情爆發前高出13%。（實習編譯：王嘉瑜／核稿：陳正健）1110726

易捷
COVID疫情下缺人手 易捷擬今夏調降航班機位因應
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