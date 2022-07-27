路透：拜登習近平28日通話 料談台灣與烏克蘭議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）外媒引述熟知計畫的消息人士說，在美中因為台灣問題以及俄羅斯入侵烏克蘭而關係緊繃之際，美國總統拜登與中國國家主席習近平預計28日通話。

路透社報導，同時，美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）今天告訴記者，管理這兩國之間的經濟競爭，也將成為拜習通話的焦點。

這兩位領袖自3月以來的首度對話，將在美中關係格外困難的時刻舉行：美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的幕僚與安全官員尚未排除她8月初訪問台灣的計畫。

中國外交部發言人趙立堅25日說，對於裴洛西可能訪台，北京正「嚴陣以待」。

一名熟知內情的消息人士說，裴洛西下月訪問亞洲時是否將停留台灣，目前尚未做出最終決定。如果訪台，裴洛西將是自1997年的金瑞契（Newt Gingrich）後，首位訪台的眾議院議長。

美國官員強調，拜習通話將延續拜登政府維持溝通管道暢通的努力，以確保美中關係不會陷入意外衝突。

柯比今天告訴記者，這次對談所含議程包羅萬象，但可能不包含關稅。

柯比提及關稅時說：「除非或直到他（拜登）做出決定，我不認為這（關稅）將成為與習主席對談的主要議題。」

柯比提到拜習將討論的議題繁多，「從台灣緊張局勢到烏克蘭戰爭等議題，以及如何更好管理兩國之間的競爭，特別是經濟領域的競爭」。

他說：「這是很早以前就安排好的通話，兩位領導人商談的議題相當繁多。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110727