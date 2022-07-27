韓國總理將建議特赦三星李在鎔、樂天辛東彬

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國國務總理韓悳洙今天表示，將向總統尹錫悅建議特赦三星電子副會長李在鎔及樂天集團會長辛東彬等財經界大老。

韓聯社報導，韓悳洙今天在國會答詢時，就是否積極考慮建議特赦李在鎔及辛東彬等財經界人士的提問，回覆「會建議」。這也讓持續要求政府特赦李在鎔等人的經濟團體燃起一線希望。

尹錫悅將在8月15日韓國光復節迎來上任後首次特赦機會，韓國總統辦公室也就此進行審慎評估，但尹錫悅對相關議題守口如瓶，20日遇上媒體提問時也重申，「不談論特赦範圍等所有相關問題」的原則。

李在鎔因涉嫌向前總統朴槿惠行賄等罪名，在纏訟4年後於去年初鋃鐺入獄，但在同年8月獲前總統文在寅「基於國家利益考量」特赦假釋出獄；辛東彬則是在2019因貪污及瀆職等罪名，遭判2年6個月徒刑，緩刑4年。

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韓國經濟及宗教團體持續要求政府考量韓國經濟發展與國際競爭力等因素，特赦李在鎔等在韓國大型企業中具指導性地位的財經界人士，李在鎔獲假釋後，相關團體仍持續呼籲政府特赦仍受就業限制的李在鎔等人，但前任總統文在寅卸任前仍未進一步將李在鎔、辛東彬等人納入特赦名單。

韓國經營者總協會會長孫景植上個月藉與副國務總理秋慶鎬會面的機會，再次建議政府考慮特赦財經界人士；韓國7大宗教團體所組成的韓國宗教指導者協會也向尹錫悅提出相同內容的請願書。（編輯：黃自強）1110727